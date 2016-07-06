У МЗС Росії побачили "симптоми" підготовки українськими військовими силової операції на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві за підсумками зустрічі статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна з акредитованими в Росії послами Німеччини і Франції.

«З російської сторони було сказано, що на тлі пробуксовки переговорного процесу особливу тривогу в Москві викликає нарощування останнім часом активності Збройних сил України та добровольчих батальйонів на лінії зіткнення. Загострення обстановки відзначають і спостерігачі СММ ОБСЄ. Наявні всі симптоми того, що українськими військовими готується силова операція», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошувалося, що увагу послів було звернено на «неприпустимість подібних провокаційних дій, здатних «обнулити» зусилля, що вживаються, зокрема й у «нормандському» форматі, з мирного врегулювання».

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У Москві розраховують, що «німецькі та французькі партнери зможуть використати свій вплив для дії на Київ з тим, щоб не допустити воєнного сценарію, що загрожує серйозною дестабілізацією в регіоні».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.