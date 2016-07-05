Під час окупації Криму новий командувач ВМС України хотів застосувати танки на півострові - спікер Генштабу

Про це заявив речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, передає Крим.Реалії.

Він також згадує, що Воронченко пропонував знищити з танків бойовиків, коли ті захопили Верховну Раду Криму, проте відповідного наказу так і не надійшло, єдиний наказ був: "Тримайтеся!".

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«Після того, як Гіркін зі своєю бандою захопив Верховну Раду та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Ігор Воронченко звернувся до Міністерства оборони і до командування Військово-морських сил із проханням надати відповідний дозвіл. Танки Т-64Б вже були завантажені на трейлери в 36-й бригаді, був відповідний боєкомплект на борту і ми готові були рушити на цих трейлерах для того, щоб висунути ультиматум бойовикам, які захопили Верховну Раду та Раду Міністрів, з вимогою скласти зброю та здатися, в іншому випадку ми готові були вести вогонь на знищення», – згадує речник Генштабу ЗСУ.

У 2014 році Воронченко потрапив у полон до окупаційних сил, де його продовжували вмовляти зрадити Україні. До того, як його викрали спецслужби Росії, він займався саме виведенням українських військових з окупованої території.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Порошенко призначив Ігоря Воронченка на посаду командувача Військово-морських сил Збройних сил України.