За добу в зоні АТО загинув 1 військовий, 6 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу станом на 0:00 сьогоднішнього дня внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, шестеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, також спостерігається активізація ворожої розвідки.

"За минулу добу помічено 9 безпілотників практично на всіх напрямках", - підкреслив Лисенко.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, впродовж п'ятниці російські окупанти здійснили 72 обстріли на Донбасі, зокрема по 33 на Донецькому та Маріупольському напрямках та 6 на Луганському.