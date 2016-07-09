Російські окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів за добу до 72 - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, по 33 обстріли зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках, ще 6 - на Луганщині.

На Маріупольському напрямку противник випустив 20 снарядів із 122-міліметрової артилерії по Водяному. У Широкиному, Талаківці та Старогнатівці окупанти застосували 120-міліметрові міномети. Під Талаківкою ворог також задіяв 82-міліметрові міномети, гранатомети та вів вогонь з БМП.

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На Донецькому напрямку найгарячішими точками залишаються Авдіївка, Зайцеве, Майорськ та Луганське, де супротивник обстрілював українські опорні пункти з мінометів калібру 120 міліметрів. Також на Донеччині ворог застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганщині з гранатометів та стрілецької зброї противник обстріляв сили АТО, що несуть службу неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки.