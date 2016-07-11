Затриманий на Донбасі російський найманець закликав співвітчизників повертатися додому

Про це він розповів на відео, яке оприлюднила Служба безпеки України ввечорі, 11 липня, передає Громадське.

«В даний момент я командир взводу №1. Маю звання старшого лейтенанта. Я вже хотів звідси поїхати, написав кілька рапортів, але мене так і не відпустили», — говорить у відео затриманий.

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За словами бойовика, він прибув до України через неконтрольовану ділянку кордону в місті Красний Луч Луганської області.

В подальшому, в його завдання входило прикриття позицій бойовиків самоназваної «ДНР» біля міста Сніжного Донецької області.

«Я звертаюся до всіх росіян, хто тут воює і у кого є сім’ї — повертайтеся додому. Ця війна — марна», — розповів бойовик на камеру.

«Слов’янська бригада» сформована в листопаді 2014 в Торезі Донецької області. Основу бригади склали бойовики, які воювали ще в Слов'янську під командуванням Ігоря Стрєлкова. Входить до складу корпусу «народної міліції ДНР».

Як повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прибічникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.