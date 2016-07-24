За добу у зоні АТО загинули шестеро українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, на превеликий жаль, внаслідок бойових дій 6 українських військовослужбовців загинуло, 13 було поранено, ще 8 військовослужбовців Збройних сил отримали контузію», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 77 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.