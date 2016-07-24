За добу у зоні АТО загинули шестеро українських військових
12:58, 24 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули шестеро українських військовослужбовців і 13 зазнали поранень.
На Донбасі загинули 6 українських захисників / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, на превеликий жаль, внаслідок бойових дій 6 українських військовослужбовців загинуло, 13 було поранено, ще 8 військовослужбовців Збройних сил отримали контузію», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 77 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.
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