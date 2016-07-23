За минулу добу в зоні АТО шість військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО шестеро військовослужбовців отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає, але шестеро отримали поранення», - сказав він.

Як повідоиляв УНІАН, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.