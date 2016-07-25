Росія формує три дивізії для перекидання до українських кордонів - розвідка
22:56, 25 липня 2016Війна
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Неподалік від українських кордонів з боку Російської Федерації йде активна перебудова двох армій та створюються нові дивізії.
REUTERS
Про це в ефірі Еспресо.TV сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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"Будуються 1-а танкова армія, яка дислокована в Московській області, і 20-а армія зі штабом у Воронежі. Створюються три нових дивізії. Міняються плани російського керівництва. Якщо кілька років тому вони говорили, що поблизу кордонів України дислоковані три бригади, то тепер ці бригади перетворилися в три дивізії", - сказав Скібіцький.
За його словами, Росія планує, що до кінця цього року військові цих трьох дивізій будуть перекинуті до українських кордонів.
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