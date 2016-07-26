"Залізо для Сирії, Іраку і Лівії": Reuters повідомив про контрабанду зброї із зони АТО в інші гарячі точки

Про це з посиланням на бесіди з представниками українських силових структур, бойовиками, а також на дані правоохоронних органів і судових документів повідомляє Reuters, інформує "112 Україна".

Так, видання наводить слова бойовика, який представився Ігорем і попросив не називати його прізвище з міркувань безпеки. Представник незаконних збройних формувань заявив, що поставки зброї з Донбасу до Росії, які мали місце раніше, тривають досі, при цьому найбільшим попитом користуються автомати Калашникова.

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"Якщо раніше вони (постачальники зброї - УНІАН) постачали те, що було на руках, зараз це відбувається більш впорядковано, практично на замовлення", - зазначив Ігор, додавши, що в одному з загонів бойовиків є "список тих, хто і коли буде приймати "залізо" через кордон". За його словами, в основному контрабандою займаються бойовики з російських Чечні і Інгушетії, які переправляють зброю до себе на батьківщину.

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У той же час представник "Міністерства оборони" так званої "ДНР" Едуард Басурін заперечує існування на Донбасі організованої контрабанди зброї і називає цю інформацію "нісенітницею".

Метою незаконного експорту зброї зі сходу України є інші гарячі точки, такі як Ірак, Сирія і Лівія, зазначає Reuters. За словами фахівця з пострадянських країн, професора Нью-Йоркського університету Марка Галеотті, основні потоки нелегальних озброєнь спрямовані з Одеси - значного порту на Чорному морі - в середземноморський регіон. Крім того зброя перевозиться через Балкани, а також з російського Північного Кавказу.

За офіційними даними української влади, в даний час проблема контрабанди зброї в Україні посилюється. Так, за інформацією Генеральної прокуратури України, кількість злочинів, скоєних в країні з використанням зброї з початку поточного року, в два рази перевищує показник за весь минулий рік.

Як зазначає речник Служби безпеки України Олена Гітлянська, будь-який, у кого є бажання і кошти, може увійти в цей протизаконний бізнес, так як "організовані злочинні угруповання завжди торгували зброєю". У спецслужбі додали, що "тепер канал покупки незаконної зброї розширився", також змінився асортимент нелегального товару. Так, якщо раніше правоохоронці вилучали "пістолети і рушниці, які люди тримали в колекції або для полювання", то зараз "вилучаються гранатомети і упаковки вибухівки".