За добу в зоні АТО один український військовий загинув, двоє були поранені - Лисенко
13:07, 30 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 1 український військовослужбовець загинув, 1 зазнав поранень і ще 1 отримав контузію.
Українські військові у зоні аТО / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення і ще один отримав контузію. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.
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