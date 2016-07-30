За добу в зоні АТО один український військовий загинув, двоє були поранені - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення і ще один отримав контузію. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.