Бойовики за добу випустили 110 мін по українських позиціях на Донецькому напрямку

Проросійські бойовики за минулу добу випустили по українських позиціях на Донецькому напрямку 110 мін різного калібру.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, за минулу добу на Донецькому напрямку активні бойові дії розгорнулися на Світлодарській дузі (селище Луганське) та на ділянці фронту Авдіївка-Піски. На всіх цих рубежах окупанти інтенсивно використовували важке озброєння. Вогонь вівся протягом усієї темної пори доби, а також кілька разів удень. Найбільш тривалі обстріли з важкого озброєння відбулися у Нівелькому та Пісках. Також кілька провокацій противника сталися вчора під Горлівкою.

«Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли, 11 з них – із важного озброєння», - зазначив Лисенко.

На Луганському напрямку окупанти порушували режим тиші лише з 19-ї до 24-ї години, решту дня там було спокійно. Речник АТО зазначив, що передусім це пов’язано з польотом безпілотника від місії ОБСЄ в районі міста Щастя в першій половині дня.

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Основні бойові дії розгорнулися у Попаснянському районі, коли окупанти після 19 години розпочали обстріли одразу кількох українських позицій. Приблизно у цей самий час незаконні збройні формування здійснили провокації на інших ділянках фронту, зокрема у Лопаскіному та Золотому.

«Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, 4 з них – із важкого озброєння», - додав Лисенко.

Тим часом, на Маріупольському напрямку минулої доби найнеспокійніше було у Красногорівці. Протягом 2,5 годин противник випустив по українських позиціях понад 70 мін. Крім того, ворог регулярно порушував режим тиші у Мар’їнці, Старогнатівці, Гранітному, Водяному, але при цьому важке озброєння там не застосовувалося.

«Всього на Маріупольському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, 1 з них – мінометний», - сказав Лисенко.

Крім того, він додав, що вчора противник продовжував вести повітряну розвідку, запустивши 2 БПЛА на Донецькому на Маріупольському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.