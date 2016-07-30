Бойовики за добу випустили 110 мін по українських позиціях на Донецькому напрямку
За минулу добу на Донецькому напрямку активні бойові дії розгорнулися на Світлодарській дузі (селище Луганське) та на ділянці фронту Авдіївка-Піски.
Проросійські бойовики за минулу добу випустили по українських позиціях на Донецькому напрямку 110 мін різного калібру.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За його даними, за минулу добу на Донецькому напрямку активні бойові дії розгорнулися на Світлодарській дузі (селище Луганське) та на ділянці фронту Авдіївка-Піски. На всіх цих рубежах окупанти інтенсивно використовували важке озброєння. Вогонь вівся протягом усієї темної пори доби, а також кілька разів удень. Найбільш тривалі обстріли з важкого озброєння відбулися у Нівелькому та Пісках. Також кілька провокацій противника сталися вчора під Горлівкою.
«Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли, 11 з них – із важного озброєння», - зазначив Лисенко.
На Луганському напрямку окупанти порушували режим тиші лише з 19-ї до 24-ї години, решту дня там було спокійно. Речник АТО зазначив, що передусім це пов’язано з польотом безпілотника від місії ОБСЄ в районі міста Щастя в першій половині дня.
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Основні бойові дії розгорнулися у Попаснянському районі, коли окупанти після 19 години розпочали обстріли одразу кількох українських позицій. Приблизно у цей самий час незаконні збройні формування здійснили провокації на інших ділянках фронту, зокрема у Лопаскіному та Золотому.
«Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, 4 з них – із важкого озброєння», - додав Лисенко.
Тим часом, на Маріупольському напрямку минулої доби найнеспокійніше було у Красногорівці. Протягом 2,5 годин противник випустив по українських позиціях понад 70 мін. Крім того, ворог регулярно порушував режим тиші у Мар’їнці, Старогнатівці, Гранітному, Водяному, але при цьому важке озброєння там не застосовувалося.
«Всього на Маріупольському напрямку відбулося 13 ворожих обстрілів, 1 з них – мінометний», - сказав Лисенко.
Крім того, він додав, що вчора противник продовжував вести повітряну розвідку, запустивши 2 БПЛА на Донецькому на Маріупольському напрямках.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.