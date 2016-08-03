На Донбасі місцеве населення вдалося до самосуду над російськими окупантами – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«З огляду на збільшення обстрілів російськими окупаційними військами житлових кварталів населених пунктів тимчасово окупованих територій сходу України, як провокаційних, так і помилкових, а також відсутність реакції російського командування на скарги, місцеве населення все частіше вдається до самосуду та помсти щодо російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 серпня цього року, в результаті помилкового обстрілу власної території військовослужбовцями одного з артилерійських підрозділів 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ у власній квартирі загинув місцевий мешканець н.п.Ясинувата, а його дружина дістала важкі поранення.

Через небажання командування "корпусу" провести об’єктивне розслідування та виплатити грошові компенсації постраждалим, 2 серпня їхні родичі вчинили навмисний наїзд вантажним автомобілем на групу військовослужбовців мінометної батареї 1 мотострілецького батальйону 5 омсбр, у результаті чого травмовано заступника командира батареї бойовиків Міляєва Олега Алтийовича (13.08.1968 р.н.) та навідника Муллахметова Рашида Максудовича.