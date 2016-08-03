Кадіївка могла стати жертвою провокації бойовиків - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Напередодні засідання тристоронньої контактної групи у форматі Мінських переговорів з метою звинуватити Україну у черговому обстрілі населених пунктів, які тимчасово перебувають під контролем самопроголошених республік ЛНР та ДНР, члени незаконних збройних формувань ОРДО/ОРЛО у ніч з 1 на 2 серпня 2016 року влаштували провокаційний обстріл, що призвело до руйнування житлових будинків та інфраструктури міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області. Для цього вони використали 82-мм міномети", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожШтаб АТО: В районі Авдіївки ситуація загострилась

За даними української сторони СЦКК, обстріл бойовики здійснювали хаотично, скоріше за все з борту машини, з різних напрямків, що призвело до значного розкидання боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, бойовики вчора, 2 серпня, 28 разів обстріляли українських військових.