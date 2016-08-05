Цього року ВПС отримають близько 60 літаків і вертольотів - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

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"Вперше за час незалежності для потреб Повітряних сил була передбачена рекордна сума – майже 3,5 млрд грн. Протягом року з авіаремонтних заводів для Повітряних сил планується отримати близько 60 одиниць авіаційної техніки", - сказав Чорнобай.

Він додав, що "це відремонтовані та модернізовані літаки Міг-29, Су-24М і вертольоти Мі-2".

За його словами, деякі з них вже введені в експлуатацію і успішно експлуатуються в авіаційних бригадах.

Також з державних підприємств планують отримати близько 10 відремонтованих зенітних ракетних комплексів, сказав Чорнобай.