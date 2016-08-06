Україна покаже в Європарламенті "експонати вбивства", які застосовують окупанти на Донбасі - Геращенко

Про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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«Лікарі військових госпіталів говорять, що про жорстокий характер російської війни проти України можна судити по пораненням наших військових. Таких страшних ран медики, що бували в різних гарячих точках, ніколи раніше не бачили», - зауважила вона та додала: «В лікарні ім. Мечникова в Дніпрі врятували за ці два роки більше 2000 військових».

«Це правильна ініціатива - показати, чим вбивають українців. А наша задача - показати ці свідчення світу. Вже в серпні це побачать депутати Європарламента, які приїжджають в Україну. Зробимо все, аби ці експонати вбивства українців побачило якомога більше європейців», - додала вона.