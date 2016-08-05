У Дніпрі відкрилася виставка осколків, витягнутих з бійців АТО (фото)

Про це повідомляє dnepr.info.

Фахівці відзначають, що менший розмір уламка дуже небезпечний. Швидкість їх польоту велика. Осколки лікарі зберігають не лише для пам'яті про врятовані житті, а й для правоохоронців. Вони їх використовують в якості доказів для встановлення отримання поранення в бою, для виявлення військових злочинів.

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Пораненим солдатам не дозволяється забирати собі осколки. Деякі з них роблять це потайки.

Головлікар Мечникова Сергій Риженко розповів про 27 місяцях важкої роботи:

«Нашими лікарями було зроблено понад 3,5 тисячі операцій, перелито 2 тонни донорської крові, врятовано 2 тис. бійців. Ми цим пишаємося», - сказав він.