У Дніпрі відкрилася виставка осколків, витягнутих з бійців АТО (фото)
Медики зібрали автоматні кулі, кулі від гвинтівок, товсті важкі осколки від артилерії, осколки від «Граду». Також є частини і заборонених Мінськом 120-мм мін, танкових снарядів і боєприпасів.
Про це повідомляє dnepr.info.
Фахівці відзначають, що менший розмір уламка дуже небезпечний. Швидкість їх польоту велика. Осколки лікарі зберігають не лише для пам'яті про врятовані житті, а й для правоохоронців. Вони їх використовують в якості доказів для встановлення отримання поранення в бою, для виявлення військових злочинів.
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Пораненим солдатам не дозволяється забирати собі осколки. Деякі з них роблять це потайки.
Головлікар Мечникова Сергій Риженко розповів про 27 місяцях важкої роботи:
«Нашими лікарями було зроблено понад 3,5 тисячі операцій, перелито 2 тонни донорської крові, врятовано 2 тис. бійців. Ми цим пишаємося», - сказав він.