Росія не готова до повномасштабної війни з Україною - Тука

Про це заявив заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука, передає "112 Україна".

Коментуючи останні події на півночі окупованого Криму, чиновник висловив побоювання щодо можливих непередбачених провокацій з боку військових - з обох сторін.

"Що стосується Криму, я найбільше боюся, що під час цього військового напруження у когось з військових не витримають нерви і може статися провокація з боку тієї чи іншої сторони. Це може бути використано як мотив для подальших дій з боку РФ", - вважає Тука.

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"До повномасштабних військових дій Росія не готова і вистачає залишків здорового глузду цього не робити. Що стосується провокаційних дій, тактичних дій з метою захопити будь-який населений пункт – це я допускаю", - заявив заступник міністра.