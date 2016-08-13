Командувач силами США в Європі: РФ повинна допустити спостерігачів на військові навчання в Криму

Про це заявив командувач збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

За його словами, Росія могла б наслідувати приклад військових навчань під керівництвом США і їх союзників в Європі, на які країні дозволили направити спостерігачів.

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"Росіяни могли реально допомогти полегшити проблему і забезпечити певну стабільність, якби вони запросили спостерігачів", - сказав Ходжес.

"Це багато б дало, відверто кажучи, та знизило тривожність", - наголосив він.

Інший чиновник розвідки США назвав відсутність спостерігачів на російських навчаннях "тривожною подією", проте висловив сподівання, що це просто помилка.

Як повідомляв УНІАН, Москва заявила, що не надаватиме доступ до Криму спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.