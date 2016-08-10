У ФРН заявляють, що зняття санкцій з Росії не передбачається

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"В останні тижні ми практично щодня констатували порушення перемир'я і режиму припинення вогню, що спричинило численні жертви з обох сторін", - заявив Ерлер.

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За його словами, усі 28 країн - членів ЄС сходяться на тому, що питання про зняття санкцій може бути порушено лише після повного виконання Мінських угод.

Економічні санкції було запроваджено проти РФ влітку 2014 року після анексії Криму та розв'язування воєнного конфлікту на сході України.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають запровадження режиму припинення вогню, відведення озброєнь і конституційну реформу.