Громадянин РФ утік від бойовиків, щоб воювати за Україну – прикордонники (відео)

Вчора, 14 серпня, на блокпосту "Майорськ" прикордонний наряд Краматорського загону та військовослужбовці ЗСУ спинив чоловіка, який прямував з непідконтрольної Україні території. Під час перевірки документів 37-річний чоловік надав паспорт громадянина Росії. Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.

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"Виходець із Чечні у ході бесіди зазначив, що має бажання вступити до добровольчих українських батальйонів. Проте як з’ясували прикордонники, до цього чоловік служив в лавах російсько-терористичних військ в Луганській та Донецькій областях. Згодом він повністю розчарувався у діях бойовиків та після чергового конфлікту з керівниками терористичних підрозділів при першій можливості втік. До того ж чоловік додав, що серед тих, хто не бажає служити разом з бойовиками, він такий не один", - йдеться у повідомленні.

Цього громадянина передали для подальшої перевірки та встановлення всіх інших обставин правоохоронцям у Донецькій області.