За добу в зоні АТО поранено 8 військових
13:14, 16 серпня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО отримали поранення 8 українських військових.
За минулу добу серед українських військових загиблих не було / Прес-центр штабу АТО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу серед українських військових загиблих не було. Однак 8 наших бійців були поранені», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. 48 раз ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників.
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