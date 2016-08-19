За добу в зоні АТО загинули двоє військових і 8 зазнали поранень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, двоє українських військових загинуло, ще вісім воїнів було поранено. Ці втрати сталися через обстріли бойовиків з важкого озброєння на Донецькому напрямку", - сказав Мотузяник.

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Як зазначив Мотузяник, на Донецькому напрямку «найгарячіше» було на Світлодарській дузі, де у бік позицій українських бійців противник випустив 134 артилерійські снаряди та 130 мін.

Мотузяник також зазначив, що в Авдіївці одна з мін потрапила у Свято-Миколаївський храм, розташований у центрі міста, внаслідок чого пошкоджено дзвони.

Крім того, за словами Мотузяника, впродовж доби на Донецькому та Маріупольському напрямках було зафіксовано польоти двох безпілотних апаратів противника.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донецький напрямок припала найбільша кількість ворожих обстрілів – 38.

Так, заборонену Мінськими угодами артилерію 152 мм калібру противник застосував по позиціях у Троїцькому та Семігір’ю, під обстріли 122 мм калібром потрапили Луганське та Ленінське. На ділянці Торецьк - Авдіївка протягом доби ворог вів обстріли з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Новоселівці, Новгородському, Верхньоторецькому та Луганському окупанти застосували БМП, поблизу Троїцького - танк.