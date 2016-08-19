Сили АТО відкинули групу ворожих диверсантів в районі Богданівки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Як зазначається, найбільше, 38 обстрілів, зафіксовано на Донецькому напрямку. Заборонену Мінськими угодами артилерію 152 мм калібру противник застосував по позиціях у Троїцькому та Семігір’ю, під обстріли 122 мм калібром потрапили Луганське та Ленінське. На ділянці Торецьк - Авдіївка протягом доби ворог вів обстріли з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Новоселівці, Новгородському, Верхньоторецькому та Луганському окупанти застосували БМП, поблизу Троїцького - танк.

За даними прес-центру, на Маріупольському напрямку зафіксовано 23 випадки ведення вогню супротивником. Зокрема, ще до світанку російські окупаційні війська з гаубічної артилерії 122 калібру обстріляли опорні пункти сил АТО в Мирному. Мар’їнка, Павлопіль та Красногорівка потрапили під вогонь мінометів та гранатометів. По позиціях у Новотроїцькому та Широкиному противник застосував гранатомети та кулемети великого калібру. Поблизу Широкиного, Мар’їнки та Талаківки ворог задіяв бронетехніку. Ворожа ДРГ відкинута в районі Богданівки. Поблизу Новотроїцького активізувався снайпер.

Разом з тим, як зазначається, на Луганському напрямку артилерійським вогнем 122 мм калібру противник накривав Новозванівку та Калинове-Попасне. По позиціях в Золотому ворожий вогонь відкривався з 120 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новоолександрівки, Новотроїцького, Попасної, Кримського та Золотого ворог відкривав здебільшого гранатометний вогонь. У Станиці Луганській збройні провокації тривали з застосуванням гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру, а у Новозванівці – стрілецької зброї.

Знову активізувалась повітряна розвідка противника, за добу зафіксовано сім прольотів БПЛА над позиціями українських військових.