Місія ОБСЄ за минулий тиждень у Донецькій області зафіксувала майже 2000 вибухів
Спостерігачі місії ОБСЄ за минулий тиждень зафіксували в Донецькій області 1,8 тис. вибухів.
Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
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За його словами, впродовж минулого тижня кількість порушень угоди про режим припинення вогню у Донецькій області здебільшого не змінилась у порівнянні з попереднім тижнем: було зафіксовано майже 1 тисяча 800 вибухів.
«Проте, починаючи з минулих вихідних, там спостерігався сплеск насилля. Ми зафіксували понад 500 вибухів впродовж неділі», - додав Хуг.
При цьому, за його словами, у Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала удвічі більшу кількість вибухів, порівняно з попереднім тижнем.
«Після тижня відносного спокою обстріли у нічний час відновилися у середу і районах навколо мосту у Станиці Луганській і продовжувалися наступні три ночі», - констатував Хуг.