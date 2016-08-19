Місія ОБСЄ за минулий тиждень у Донецькій області зафіксувала майже 2000 вибухів

Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

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За його словами, впродовж минулого тижня кількість порушень угоди про режим припинення вогню у Донецькій області здебільшого не змінилась у порівнянні з попереднім тижнем: було зафіксовано майже 1 тисяча 800 вибухів.

«Проте, починаючи з минулих вихідних, там спостерігався сплеск насилля. Ми зафіксували понад 500 вибухів впродовж неділі», - додав Хуг.

При цьому, за його словами, у Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала удвічі більшу кількість вибухів, порівняно з попереднім тижнем.

«Після тижня відносного спокою обстріли у нічний час відновилися у середу і районах навколо мосту у Станиці Луганській і продовжувалися наступні три ночі», - констатував Хуг.