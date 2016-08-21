За минулу добу в зоні АТО зафіксували 71 обстріл, найгарячіше було в районі Авдіївки

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню.

"Найбільш гаряче було на ділянці Авдіївка - північні окраїни Горлівки, тут противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а з настанням темного часу доби провів серію обстрілів Авдіївки з важкої артилерії. Два десятки снарядів калібру 152 мм та більше чотирьох десятків 122 мм випущено в бік позицій українських захисників", - йдеться в повідомленні.

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Також українські укріплення північніше Красногорівки були обстріляні зі зброї 122 мм. В Авдіївці бойовики застосовували БМП, Кіровому та Світлодарську - міномети калібру 82 мм.

Найбільше, а саме 38 обстрілів, зафіксовано на Маріупольському напрямку.

Вогонь з мінометів різного калібру і гранатометів терористи відкривали по Новогригор'ївці, Старогнатівці, Зайцевому, Широкіному, Красногорівці, Мар'їнці і Новотроїцькому.

По силах АТО в Новогригор'ївці, Мар'їнці і Широкіному бойовики також били з гармат великого калібру.

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У Широкіному активізувався снайпер. Зайцевому, Красногорівці і Мар'їнці бандити задіяли бронетехніку.

На Луганщині вогонь з мінометів і гранатометів бойовики вели по Новозванівці і Кримському. В Новоалександрівці і Золотом застосували вогнепальну зброю. В Новоалександрівці також стріляв снайпер бойовиків.