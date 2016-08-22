У Луганській області через вибух невідомого предмета поранені троє, в тому числі 2 дітей

12:19, 22 серпня 2016
Війна
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У Станично-Луганському районі Луганської області через вибух невідомого предмета отримали поранення три особи, у тому числі двоє неповнолітніх.

Станица Луганская / joinfo.ua

Як зазначається у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Луганській області, до Станично-Луганського відділу поліції надійшла інформація про те, що 20 серпня близько 22.30 до Петровської районної лікарні з мінно-вибуховими травмами різного ступеня доставлено трьох жителів села Червоний Жовтень Станично-Луганського району (2004, 1999 і 1976 років народження).

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Під час проведення перевірки встановлено, що вказані тілесні ушкодження останні отримали 20 серпня у результаті вибуху предмета циліндричної форми з речовиною яскраво-жовтого кольору, який молодий хлопець підпалив і кинув на підлогу у приміщенні покинутого магазину (вул. Кірова села Червоний Жовтень).

Також встановлено, що вказаний предмет він знайшов близько двох тижнів тому на піщаному кар'єрі на околиці села.

Даний факт зареєстровано.

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