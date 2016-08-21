За час війни на підконтрольній Україні частині Донецької області загинуло 50 дітей
За період бойових дій на підконтрольній Україні частині Донецької області загинуло 50 дітей, 140 поранено.
Крім цього, внаслідок знаходження вибухонебезпечних предметів та несанкціонованого поводження з ними загинуло 2 дітей, поранено - 6, повідомив на своїй сторінці в соцмережі начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Читайте такожУ Костянтинівці з гранатомета обстріляли відділ міграційної служби"В «червоній зоні» знаходяться 63 населених пункти, 37 шкіл, понад 21,5 тис. дітей. У зоні найбільшого ризику - Гранітне, Чермалик, Старогнатівка, Красногорівка, Мар'їнка, Торецьке, Авдіївка, Світлодарськ, Луганське, Миронівський. Вже третій рік мирні жителі прифронтових населених пунктів, дорослі і діти, живуть під постійними обстрілами бойовиків", - написав Аброськін.
Він також повідомив, що напередодні першого вересня потрібно провести обласну конференцію з вчителями прифронтових шкіл. Тема - безпека дітей під час навчального процесу. "Ми приділяли цьому багато уваги в минулому навчальному році, пора відновити цю практику і в цьому. Війна триває, зброї і боєприпасів на території області не стає менше. Хотів би запропонувати вчителям прифронтових шкіл приділити увагу темі поводження з вибухонебезпечними предметами на перших уроках. Ми готові надати співробітників поліції для таких зустрічей", - зазначив він.
Крім того, він зазначив, що в зоні АТО з 1 вересня у кожній школі будуть чергувати групи співробітників поліції.
Також перед початком навчального року спільно з ДСНС пройде перевірка території кожної школи на наявність вибухонебезпечних предметів.
"Готуємо пам'ятки для дітей про їхні дії в разі нестандартної ситуації - при знаходженні вибухонебезпечних предметів", повідомив В'ячеслав Аброськін.