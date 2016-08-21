За час війни на підконтрольній Україні частині Донецької області загинуло 50 дітей

Крім цього, внаслідок знаходження вибухонебезпечних предметів та несанкціонованого поводження з ними загинуло 2 дітей, поранено - 6, повідомив на своїй сторінці в соцмережі начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожУ Костянтинівці з гранатомета обстріляли відділ міграційної служби"В «червоній зоні» знаходяться 63 населених пункти, 37 шкіл, понад 21,5 тис. дітей. У зоні найбільшого ризику - Гранітне, Чермалик, Старогнатівка, Красногорівка, Мар'їнка, Торецьке, Авдіївка, Світлодарськ, Луганське, Миронівський. Вже третій рік мирні жителі прифронтових населених пунктів, дорослі і діти, живуть під постійними обстрілами бойовиків", - написав Аброськін.

Він також повідомив, що напередодні першого вересня потрібно провести обласну конференцію з вчителями прифронтових шкіл. Тема - безпека дітей під час навчального процесу. "Ми приділяли цьому багато уваги в минулому навчальному році, пора відновити цю практику і в цьому. Війна триває, зброї і боєприпасів на території області не стає менше. Хотів би запропонувати вчителям прифронтових шкіл приділити увагу темі поводження з вибухонебезпечними предметами на перших уроках. Ми готові надати співробітників поліції для таких зустрічей", - зазначив він.

Крім того, він зазначив, що в зоні АТО з 1 вересня у кожній школі будуть чергувати групи співробітників поліції.

Також перед початком навчального року спільно з ДСНС пройде перевірка території кожної школи на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Готуємо пам'ятки для дітей про їхні дії в разі нестандартної ситуації - при знаходженні вибухонебезпечних предметів", повідомив В'ячеслав Аброськін.