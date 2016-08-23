Бій у Широкиному: з'явилося відео нічного зіткнення українських військових з бойовиками

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що зіткнення почалися приблизно о 19:00 і з перервами тривали кілька годин.

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Сторони застосували кулемети й гранатомети різних калібрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Авдіївській промзоні сили АТО знищили трьох окупантів і взяли трофейний 12,7-міліметровий кулемет.