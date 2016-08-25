Порошенку доповіли, куди відправили техніку з військового параду

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, "уся техніка, передана 23 серпня у Чугуєві, - вже на фронтових позиціях. А техніка, залучена до проведення військового параду в Києві, – відправлена до пунктів постійної дислокації військових частин. Про це мені доповів міністр оборони Степан Полторак".

Порошенко подякував усім військовим за демонстрацію сили і спроможності української армії.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Порошенко на військовому аеродромі в Чугуєві Харківської області заявив про передачу Збройним силам України 141 одиниці військової техніки. За словами президента, підрозділи оборонно-промислового комплексу цього року вже виготовили, модернізували і передали у війська понад тисячу одиниць військової техніки, і цей процес триває.