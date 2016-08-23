Порошенко сьогодні на Харківщині передасть військовим чергову партію техніки і зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив під час церемонії підняття Державного прапора на Софійській площі у Києві.

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«Зараз прямо звідси, із Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту, вирушаю, щоб привітати з Днем Державного прапора і ювілеєм, 25-ю річницею нашої української Незалежності, тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі, демократії і державної самостійності”, - сказав він.

За словами Порошенка, сьогодні відбудеться "передача у війська ще одної величезної партії військової техніки і зброї".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Порошенко близько 12.00 прибуде на військовий аеродром в Чугуєві Харківської області, де візьме участь в урочистій церемонії передачі близько 150 одиниць зброї та військової техніки Збройним силам України.

Крім того, на аеродромі президент проведе церемонію відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

Після цього глава держави у Башкирівці під Чугуєвим побуває на навчальних стрільбах на військовому полігоні.