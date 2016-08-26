У п'ятницю окупанти вже 27 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"На Луганському напрямку доба розпочалася з масованого артилерійського удару по Кримському. Тут ворог випустив понад півсотні снарядів калібру 122 міліметри», - йдеться в повідомленні.

Золоте противник обстрілював з кулеметів, а у Новозванівці відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

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На Маріупольському напрямку найчастіше режим припинення вогню порушувався в Красногорівці, де супротивник бив по опорних пунктах ЗСУ з мінометів калібру 120 та 82 міліметри.

Крім цього, під щільний вогонь із мінометів калібру 120 міліметрів потрапили українські бійці у Тарамчуку, Широкиному та Лебединському. У Водяному окупанти використовували міномети калібру 82 міліметри, а у Березовому – автоматичні станкові гранатомети.

У другій половині дня провокації з застосуванням стрілецької зброї тривали у Широкиному та Мар’їнці, у Мар’їнці до того ж зафіксовано снайперський вогонь.

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На Донецькому напрямку продовжуються мінометні обстріли укріплень ЗСУ, що розташовані в Авдіївці, Зайцевому та Пісках.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, до того ж на цій ділянці Світлодарської дуги зафіксовано діяльність бойових машин піхоти.