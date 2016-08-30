Окупований Донецьк відвідав російський олігарх, пов'язаний з РПЦ - ІС
У серпні Донецьк відвідав російський олігарх Костянтин Малофєєв, голова ради директорів групи компаній "Царьград", засновник Фонду святителя Василія Великого, член Патріаршої комісії з питань сім'ї та захисту материнства, який надає істотну фінансову підтримку РПЦ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
"З нагоди приїзду Малофєєва у Донецьку відбувся пропагандистський захід за участю окремих священнослужителів УПЦ МП Донецької області (зокрема, Добропільського та Олександрівського районів)", - йдеться у його повідомленні.
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Зазначається, що в ході візиту Малофєєв повідомив про намір збільшити фінансову підтримку УПЦ МП в Донецькій області з метою "посилити вплив російської церкви на соціально-політичне життя Донбасу".
"При цьому священиків УПЦ МП зобов'язано активізувати роботу із залучення нових членів. У ході зустрічі було відзначено значне скорочення чисельності охочих воювати за "русский мир", зокрема, з числа жителів Донбасу", - розповів Тимчук.
Раніше розвідка повідомляла, що помічник Путіна Сурков їздив у захоплене Сніжне на нараду з бойовиками.