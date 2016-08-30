Окупований Донецьк відвідав російський олігарх, пов'язаний з РПЦ - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"З нагоди приїзду Малофєєва у Донецьку відбувся пропагандистський захід за участю окремих священнослужителів УПЦ МП Донецької області (зокрема, Добропільського та Олександрівського районів)", - йдеться у його повідомленні.

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Зазначається, що в ході візиту Малофєєв повідомив про намір збільшити фінансову підтримку УПЦ МП в Донецькій області з метою "посилити вплив російської церкви на соціально-політичне життя Донбасу".

"При цьому священиків УПЦ МП зобов'язано активізувати роботу із залучення нових членів. У ході зустрічі було відзначено значне скорочення чисельності охочих воювати за "русский мир", зокрема, з числа жителів Донбасу", - розповів Тимчук.

Раніше розвідка повідомляла, що помічник Путіна Сурков їздив у захоплене Сніжне на нараду з бойовиками.