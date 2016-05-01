Помічник Путіна Сурков їздив до захопленого Сніжного на нараду з бойовиками - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, 29 квітня у тимчасово окупованому місті Сніжне відбулась закрита нарада керівного складу "ДНР" за участю російських кураторів: помічника президента РФ Владислава Суркова, заступника головнокомандувача СВ ЗС РФ генерал-полковника Олександра Лєнцова, командуючого 58-ї армії ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрія Гурульова та командувача 1 армійським корпусом генерал-майора ЗС РФ Валерія Асапова, а також чотирьох місцевих бізнесменів.

Читайте такожКожен п'ятий втік: розвідка повідомляє про масове дезертирство у лавах бойовиків "ДНР"

Основну увагу приділили питанням розвитку обстановки на лінії зіткнення та планам подальших дій; стану промислової інфраструктури, а також вивезенню на територію РФ виробничих потужностей з міста Харцизьк, Торез, Шахтарськ.

За даними розвідників, під час наради представники РФ піддали жорсткій критиці діяльність ватажка "ДНР" Захарченка та його неспроможність виконувати завдання, поставлені російським командуванням, у т.ч. щодо витіснення сил АТО з позицій у районі Авдіївки та розподілу російської фінансової і військової допомоги.

Крім того, за даними розвідки, організацію подальших збройних провокацій у районах Ясинуватої, Авдіївки, Мар’їнки, Докучаєвська, Новотроїцького, Майорська та Зайцевого планується доручити так званому "міністру оборони ДНР" Володимиру Кононову.