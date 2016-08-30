Українські військові знищили позиції бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер
Українські військові на Донбасі дали відсіч бойовикам на Світлодарській дузі, знищивши їхні позиції, а також ліквідували високопоставленого військового з ворожої сторони.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.
"1-й батальйон 54-ї бригади на Світлодарській дузі знову відзначився. Добре підготувавшись і зібравши всю інфу про розташування противника, дали вчора гідну відповідь по його позиціях. Радіорозвідка ЗСУ підтвердила і інформація вже пішла нагору в штаб АТО", - йдеться у його повідомленні.
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Волонтер зазначив, що після систематичних обстрілів передових позицій українських військових 1-й батальйон 54-ої бригади змушений був відкрити вогонь у відповідь по позиціях противника.
"В результаті точним попаданням знищений серйозний і важливий військовий. Хто він - місцевий або гість з-за перебрика - публічної інформації поки немає", - розповів Мисягін.