Українські військові знищили позиції бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"1-й батальйон 54-ї бригади на Світлодарській дузі знову відзначився. Добре підготувавшись і зібравши всю інфу про розташування противника, дали вчора гідну відповідь по його позиціях. Радіорозвідка ЗСУ підтвердила і інформація вже пішла нагору в штаб АТО", - йдеться у його повідомленні.

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Волонтер зазначив, що після систематичних обстрілів передових позицій українських військових 1-й батальйон 54-ої бригади змушений був відкрити вогонь у відповідь по позиціях противника.

"В результаті точним попаданням знищений серйозний і важливий військовий. Хто він - місцевий або гість з-за перебрика - публічної інформації поки немає", - розповів Мисягін.