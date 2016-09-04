"Режим тиші дотримується": за добу з боку окупантів всього 16 обстрілів - штаб АТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, зокрема, 9 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 7 – на Донецькому.

На Маріупольському напрямку ворог вів вогонь із стрілецької зброї по Мар’їнці, Водяному та Красногорівці. Окрім того, поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Гнутового спостерігалася снайперська активність.

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На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Авдіївку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Збройні Сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають", - сказано в повідомленні.

"В цілому обстановка в районі проведення АТО характеризується дотриманням "режиму тиші" за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку противника", - заявили при цьому у штабі АТО.