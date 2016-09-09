ЗМІ розповіли про смерть чотирьох українських військових на Донбасі, назвали ім'я одного з них (відео)
Четверо бійців загинули та ще четверо отримали поранення за останню добу на Донбасі.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.
Один з поранених тяжкий, але наразі стабільний. Попри оголошений режим тиші, бойовики у Мар'їнці відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів.
Точно відомо, що один з загиблих - це розвідник батальйону "Донбас-Україна" Вадим Матросов з позивним "Боцман". Він під час сутичок з ворогом показував себе як справжній воїн.
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Ще до оголошення перемир'я "Боцман" неодноразово заходив на позиції противника та встановлював там український прапор. Також щоранку голосно вмикав гімн, аби його чули і свої, й вороги.
Вдома на Одещині в нього залишилася дружина та трирічні доньки-близнючки.
Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.