ЗМІ розповіли про смерть чотирьох українських військових на Донбасі, назвали ім'я одного з них (відео)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Один з поранених тяжкий, але наразі стабільний. Попри оголошений режим тиші, бойовики у Мар'їнці відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів.

Точно відомо, що один з загиблих - це розвідник батальйону "Донбас-Україна" Вадим Матросов з позивним "Боцман". Він під час сутичок з ворогом показував себе як справжній воїн.

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Ще до оголошення перемир'я "Боцман" неодноразово заходив на позиції противника та встановлював там український прапор. Також щоранку голосно вмикав гімн, аби його чули і свої, й вороги.

Вдома на Одещині в нього залишилася дружина та трирічні доньки-близнючки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.