Загибель капітана "морських котиків" у зоні АТО: ЗМІ дізналися подробиці
Командир підрозділу, капітан 3 рангу Олег Мединський загинув у зоні АТО внаслідок підриву на міні.
Про це повідомили джерела у Військово-морських силах України, передає "Обозреватель".
"Зараз йде кримінальне слідство. Цією справою займається військова прокуратура і всі матеріали є однозначно закритими", - розповіло джерело.
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Як пояснили у ВМСУ, із зазначених причин, а також внаслідок етичних міркувань вони не можуть повідомити інших подробиць про загибель Мединського.
"Інша справа, коли при виконанні бойових обов'язків...рятуючи життя. У цьому випадку ніякої інформації у нас немає. Ми можемо тільки сказати, що це був підрив на міні", - підсумувало джерело.
Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.