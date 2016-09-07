Загибель капітана "морських котиків" у зоні АТО: ЗМІ дізналися подробиці

Про це повідомили джерела у Військово-морських силах України, передає "Обозреватель".

"Зараз йде кримінальне слідство. Цією справою займається військова прокуратура і всі матеріали є однозначно закритими", - розповіло джерело.

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Як пояснили у ВМСУ, із зазначених причин, а також внаслідок етичних міркувань вони не можуть повідомити інших подробиць про загибель Мединського.

"Інша справа, коли при виконанні бойових обов'язків...рятуючи життя. У цьому випадку ніякої інформації у нас немає. Ми можемо тільки сказати, що це був підрив на міні", - підсумувало джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.