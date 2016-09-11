Турчинов: українські танки - серед найкращих у світі

Секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, вітаючи воїнів-танкістів з Днем танкістів, зауважив, що Україна має одну з найпотужніших бронетанкових шкіл у світі, а вітчизняні танки - серед найкращих.

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Як повідомили у прес-службі РНБО України, Турчинов переконаний, що потужні, ефективно діючі танкові підрозділи є запорукою перемоги в сучасних сухопутних боях.

«Україна має одну з найпотужніших бронетанкових шкіл у світі, а вітчизняні танки - серед найкращих», - додав він.

Турчинов сказав, що його першою військовою спеціальністю була командир танкового взводу, тому він добре розуміє, «що означає бути танкістом, яка це важка та небезпечна праця».

«Наші мужні танкісти, щодня ризикуючи життям, захищають рідну країну. Україна пишається численними подвигами, мужністю та непохитністю воїнів-танкістів! Пам’ятаємо тих, хто не повернувся з поля бою, пожертвувавши своїм життям заради Батьківщини. Вічна пам’ять та шана!» - йдеться у вітанні.

Турчинов побажав всім екіпажам бойових машин незламного здоров’я та оптимізму, завжди перемагати ворога. «Разом ми зупинили агресора, разом і звільнимо всі тимчасово окуповані території!» - додав секретар РНБО.