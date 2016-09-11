В Україні відзначають День танкіста

В кінці 40-х років 20 століття, після Другої світової війни, урядом було видано указ про святкування 11 вересня Дня танкістів.

Саме в цей день під час війни в 1944 році танкові війська, що являють собою велику вогневу міць і ударну силу, зробили прорив в обороні окупантів і зупинили його наступ.

Деякий час у великих містах День танкістів відзначався урочистим просуванням танкових колон містом і салютом.

Президент України Петро Порошенко привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ, працівників танкобудівної сфери з Днем танкістів, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко підкреслив, що Україна по праву вважається однією з провідних танкових держав світу, має багаторічну історію становлення та розвитку танкових військ, які, володіючи великою вогневою міццю й ударною силою, високою маневреністю і надійним броньовий захистом, є важливою складовою бойового потенціалу Збройних Сил України.

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"Продовжуючи славні традиції старших поколінь, воїни-танкісти в ході антитерористичної операції з честю виконують свій конституційний обов'язок, демонструють вірність військовій присязі, професіоналізм і бойову майстерність", - підкреслив Порошенко.

Порошенко зазначив, що нинішнє свято воїни-танкісти зустрічають, міцно тримаючи позиції у східних та південних областях нашої країни, є символом глибокої всенародної поваги до мужності і героїзму.

Глава держави висловив переконання, танкісти і надалі надійно стоятимуть на варті незалежності та територіальної цілісності України і побажав воїнам і їхнім рідним міцного здоров'я, щастя, благополуччя і миру.

З нагоди Дня танкістів президент підписав указ про відзначення державними нагородами України воїнів-танкістів, які проявили особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.