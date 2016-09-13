На лінії розмежування важко поранено літнього чоловіка, який вийшов на свій город

Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, повідомлення про подію надійшло в чергову частину Волноваського відділу поліції о 19:40. Встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав близько 16:00 на власному городі.

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Чоловіка доставили у Волноваську районну лікарню, його готують до транспортування в Маріуполь. Стан потерпілого тяжкий.

Як зазначає поліція, даний факт задокументовано".