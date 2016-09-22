"Тиша по-донбаськи" триває: за добу окупанти 14 разів обстрілювали сили АТО

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Окрім того, по Зайцевому ворог відкривав вогонь з міномету 120-го калібру.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". В районі Мар’їнки, Старогнатівки та Новотроїцького бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 1 обстріл: противник вдався до збройної провокації в районі Новоолександрівки, де вів вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що минулу за добу в зоні проведення АТО прольотів БПЛА не зафіксовано.

Нагадаємо, за попередню добу, 20 вересня, також було зафіксовано 5 обстрілів на Донецькому напрямку та 8 на Маріупольському. Натомість на Луганщині було "тихо".