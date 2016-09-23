ОРДЛО включили вбивць у список обміну заручників - Кучма

Про це він повідомив журналістам у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, повідомляє ЛІГА.net.

Читайте такожУ "ЛНР/ДНР" готові обміняти полонених у форматі "всіх на всіх"

"Потрібно розібратися з цим списком 600, попередньо такий аналіз показує: там вбивці і кого там тільки немає. Вони не мають жодного стосунку до цієї зони. Вони (ОРДЛО - УНІАН) всіх підряд записують, потрібен аналіз. Ми готові йти на зустріч. Якщо там кажуть, що завтра буде обмін, то це не так", - сказав Кучма.

Представник України в тристоронній контактній групі зазначив, що в гарячих точках пострадянського простору, наприклад, у Придністров'ї, Нагірному Карабасі переговори не давали швидко особливого результату. "Там, що є прогрес? Не стріляють?" - сказав Кучма.

"Коли з тієї сторони будуть знати, що ми по морді дамо - будуть мовчати. А, якщо вони мають там 46-тисячну армію, зброю - всю зброю у Росії, тому вони так поводяться", - підкреслив Кучма.

За його словами, рішення проблеми залежить в першу чергу від Росії.

Як повідомляв УНІАН, на окупованому Донбасі підтвердили готовність про передачу Україні 47 полонених. Бойовики в свою чергу вимагають 618 осіб.