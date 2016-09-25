Розвідка попередила про загрози для Херсонщини через нарощування РФ "військових м'язів" в окупованому Криму

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Поступове перетворення тимчасово окупованої території українського Криму на російську військову базу та надмірна концентрація російських військ різного відомчого підпорядкування створює додаткові загрози безпеці на адміністративному кордоні Херсонської області з Автономною Республікою Крим", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ окупованому Луганську вбито заступника командувача 2-го армійського корпусу РФ - розвідкаРаніше у розвідці заявляли, що ядерні сили Російської Федерації відпрацьовують підготовку та участь в умовному масованому ракетно-ядерному ударі.

Зокрема, як зазначили розвідники, російські сили відпрацьовують наступні питання: забезпечення стійкості системи управління та зв’язку; підготовка та участь в умовному масованому ракетно-ядерному ударі; зміна позиційних районів з метою уникнення удару противника у відповідь.