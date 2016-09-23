Ядерні сили РФ відпрацьовують підготовку умовного масованого ракетно-ядерного удару - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Як повідомили українські розвідники, продовжувались командно-штабні тренування Стратегічних ядерних сил Збройних сил РФ.

"Проведені тренування бойових розрахунків рухомих ґрунтових ракетних комплексів 382 і 428 ракетних полків 39 ракетної дивізії (Новосибірськ) 33 ракетної армії (Омськ), а також 7 (Озерний, Тверська обл.) та 54 (Тейково, Івановська обл.) ракетних дивізій 27 ракетної армії (Владимир) Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили розвідники, російські сили відпрацьовують наступні питання: забезпечення стійкості системи управління та зв’язку; підготовка та участь в умовному масованому ракетно-ядерному ударі; зміна позиційних районів з метою уникнення удару противника у відповідь.