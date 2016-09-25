У МВС розкрили подробиці про вбитого в Луганську полковника РФ (фото)
04:36, 25 вересня 2016Війна
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Вбитий у Луганську російський полковник, заступник командира 2 армійського корпусу "ЛНР" Олександр "Орлов" Осипов раніше служив в Анапі.
У Луганську убито російського полковника / РІА Новости
Про це на своїй сторінці у Facebook написав спікер МВС Артем Шевченко.
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"Десантник, велика реально шишка. Міг би служити собі далі в Анапі, а так загинув від міжусобиць сепарів на нашій землі. Самогубство "прем'єра" Ципкалова - логічне в тому ж ключі", - йдеться в його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 вересня колишній "голова ради міністрів" і радник глави "ЛНР" Ігоря Плотницького Геннадій Ципкалов наклав на себе руки.
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