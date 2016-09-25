У СБУ прокоментували самогубство одного з лідерів "ЛНР", запропонували бойовикам альтернативу милу і мотузці

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про самогубство одного з лідерів "ЛНР" Геннадія Ципкалова.

"Прочитала у ЗМІ, що Ципкалов, "побоюючись фізичної розправи", вирішив повіситись! Креативність авторів "предсмертної" записки Ципкалова викликає заслужену повагу. Рєспєкт", - йдеться у її повідомленні.

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Тому Гітлянська звернулася до Корякіних і компанії, які перебувають у бігах.

"У СБУ успішно працює програма "Повертайся додому", якою вже скористались більше сотні колишніх членів НЗФ. Пройшовши суд, вони змогли живими повернутись до своїх рідних. І їм не треба "вішатись, побоюючись фізичної розправи"! Так що пропонуємо альтернативу милу і мотузці — суд і право на життя. Що скажете?" - наголосила речник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 вересня колишній "голова ради міністрів" і радник глави "ЛНР" Ігоря Плотницького Геннадій Ципкалов наклав на себе руки.