"Режим тиші" на Донбасі: бойовики знову збільшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 30 вересня.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної. По Новоолександрівці ворог відкривав вогонь з міномету 82-го калібру та зенітної установки.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував “режим тиші” в районі Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, окупанти обстріляли позиції українських захисників Павлополя з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Новгородського. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 82-го калібру, а по Верхньоторецькому вів вогонь снайпер.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, в районі Станиці Луганської, що на Луганському напрямку, було виявлено 1 БПЛА.