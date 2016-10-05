Окупанти влаштували Луганщині пекло: найбільше обстрілів за останні місяці, про Донеччину теж "не забувають"

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 36 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Трьохізбенки, Станиці Луганської та Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети.

По Новоолександрівці, Попасній та Степному вів вогонь снайпер, а по Новоолександрівці та Новозванівці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також по Новоолександрівці та Новозванівці окупанти стріляли з артилерії 122-го калібру та БМП, а по Новоолександрівці - з зенітної установки.

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На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам’янки та Зайцевого. По Новоселівці Другій та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів. Противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнці, Широкиного, Талаківки, Старогнатівки та Гнутового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

Окрім того, по Талаківці та Лебединському окупанти стріляли з БМП, а по Мар’їнці вів вогонь снайпер. Також по Талаківці ворог вів вогонь з міномету 82-го калібру.

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Також повідомляється, що в зоні проведення АТО за минулу добу було виявлено 1 БПЛА.

Нагадаємо, керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а також Станично-Луганські районні рада та адміністрація на днях виступили рішуче проти відведення українських військ з райцентру, про яке було домовлено в Мінську наприкінці серпня, бо вважають, що призведе до його окупації бойовиками.