Станиця Луганська проти демілітаризації: райрада ухвалила рішення, в селищі акція протесту

Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Члени громадських об’єднань учасників антитерористичної операції з Сєвєродонецька та Старобільського, Новопсковського й Новоайдарського районів приїхали до Станиці Луганської, аби заявити свій протест та підтримати позицію голови облдержадміністрації Юрія Гарбуза, який раніше однозначно висловився проти відведення військ та озброєнь на цій лінії розмежування.

До учасників акції приєдналися голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін та голова районної ради Віктор Мягкий, які оприлюднили рішення сесії Станично-Луганської районної ради від 3 жовтня про звернення до Гарбуза стосовно відводу підрозділів ЗСУ з займаних позицій для створення ділянки розведення смт Станиця Луганська, відповідно до вимог рамкового рішення щодо розведення сил та засобів у районі проведення АТО, прийнятих на засіданні контактної групи у Мінську 21 вересня.

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У зверненні, зокрема, перелічені об’єкти соціальної інфраструктури, які опиняються у зоні ризику, а також акцентовано на тому, що моніторингова місія ОБСЄ, яка контролюватиме ситуацію у так званій «зоні безпеки», не зможе гарантувати захист мирного населення.

«Просимо Вас більш детально визначити обстановку в смт Станиця Луганська та сприяти виконанню Збройними силами України свого конституційного обов’язку, а саме: оборони, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої держави», – йдеться у зверненні.

Водночас, як заявив Золкін, у Станиці Луганській проведені інженерні роботи щодо розмінування та демонтажу військових укріплень.