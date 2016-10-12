Окупанти протягом дня 24 рази обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, що оприлюднене на сайті Міністерства оборони України.

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Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулося 13 обстрілів, в тому числі шість з важкого озброєння. «Під вогонь мінометів калібру 120-мм потрапили позиції сил АТО у Водяному і Талаківці, а в районі Широкиного, крім мінометів, ворог застосовував стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку терористи 10 разів порушували «режим тиші». Вогонь з БТРів, гранатометів та стрілецької зброї вони відкривали в напрямку Новоолександрівки, а по Новозванівці - з мінометів калібру 82-мм та кулеметів.

На Донецькому напрямку зафіксовано лише один випадок порушення режиму тиші з боку окупантів. Зокрема, в районі Новотроїцького вони обстріляли позиції українських захисників із міномету калібру 120-мм.